В США проигравшего на выборах республиканца задержали за стрельбу по домам демократов

В американском штате Нью-Мексико задержали республиканца, подозреваемого в организации стрельбы по домам демократов после поражения на выборах, передает Abqjournal.
Член Республиканской партии Соломон Пенью утверждал, что местные выборы были сфальсифицированы, а также без приглашения посещал дома трех оппонентов и говорил о нечестной гонке.
Правоохранители полагают, что Пенью нанял четырех мужчин, которые открыли огонь по домам двух комиссаров округа и двух законодателей штата. Кроме того, республиканца подозревают в участии в беспорядках при штурме Капитолия в 2021 году.