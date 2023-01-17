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В США проигравшего на выборах республиканца задержали за стрельбу по домам демократов

Происшествия
В США проигравшего на выборах республиканца задержали за стрельбу по домам демократов

В американском штате Нью-Мексико задержали республиканца, подозреваемого в организации стрельбы по домам демократов после поражения на выборах, передает Abqjournal.

Член Республиканской партии Соломон Пенью утверждал, что местные выборы были сфальсифицированы, а также без приглашения посещал дома трех оппонентов и говорил о нечестной гонке.

Правоохранители полагают, что Пенью нанял четырех мужчин, которые открыли огонь по домам двух комиссаров округа и двух законодателей штата. Кроме того, республиканца подозревают в участии в беспорядках при штурме Капитолия в 2021 году.
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