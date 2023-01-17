Yomiuri: Япония разрабатывает новую крылатую ракету со сменными боеголовками

Власти Японии распорядились разработать новую крылатую ракету, которая будет иметь три вида сменных боеголовок, пишет Yomiuri.
Отмечается, что основной задачей новых боеприпасов станет нанесение контрударов по потенциальному противнику. Ракета будет иметь дальность полета более тысячи километров и запускаться с высокоманевренного мобильного транспорта.
По имеющейся информации, японские специалисты разрабатывают двигатель для этой ракеты с 2018 года. Подчеркивается, что первый опытный образец нового боеприпаса может появиться уже в этом году.
Ранее в КНДР заявили, что США сближаются с Южной Кореей и Японией, чтобы создать «азиатскую версию НАТО», передает телеканал «360».