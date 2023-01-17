Арестович попытался оправдаться за слова о работе ПВО в Днепре «стратегией Кремля»

Советник руководителя офиса украинского лидера Алексей Арестович предпринял попытку оправдаться за свои слова об ущербе, который киевский режим нанес жителям Днепра. Для этого он совершил довольно хитрый трюк.
Ранее чиновник рассказал, что трагедия в Днепре случилась из-за того, что обломки сбитой украинской ПВО ракеты упали на жилой дом. Позже в местной прессе его осудили за то, что он фактически обвинил Киев в случившемся ЧП.
В связи с чем госслужащий извинился за якобы недостоверную информацию и дал обещание впредь проверять получаемые сведения о работе Вооруженных сил Украины. Более того, он сообщил, что в распространении его слов якобы виновата Москва.
«Работа на разделение украинцев в решающие моменты истории — самая удачная стратегия Кремля, которой он успешно пользовался последние 400 лет, а может и больше», — заявил советник.
Ранее Алексей Арестович сделал довольно неожиданное признание по поводу своего общения с детьми. Он заявил, что в доме разговаривает с семьей исключительно на русском языке.