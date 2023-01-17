Минюст России подготовил законопроект, смягчающий нормы содержания в СИЗО

Изменить нормы содержания подследственных и заключенных предложило Министерство юстиции России. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.
Как пишет РБК, законопроект сейчас рассматривает правительственная комиссия. Он призван «гуманизировать» уголовно исполнительную политику. Если законопроект примут, в СИЗО можно будет использовать электронные, аудиовизуальные и другие технические средства надзора. При этом администрацию обяжут сообщать об их использовании.
Помимо этого, предлагается внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, относящиеся к уже осужденным гражданам. Сейчас получивший статус злостного нарушителя не может избавиться от него до конца срока. Однако законопроект позволяет лишить этого статуса тех, кто не получит новых взысканий в течение года либо же заслужит поощрение.
Вдобавок Минюст счел нужным увеличить сумму, которую осужденные могут тратить на продукты питания до эквивалентного инфляции уровня. Новый поправки уже поддержал глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев.