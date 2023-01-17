Минюст России подготовил законопроект, смягчающий нормы содержания в СИЗО

Помимо этого, предлагается внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, относящиеся к уже осужденным гражданам. Сейчас получивший статус злостного нарушителя не может избавиться от него до конца срока. Однако законопроект позволяет лишить этого статуса тех, кто не получит новых взысканий в течение года либо же заслужит поощрение.