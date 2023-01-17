Турция выбилась в мировые лидеры по росту арендных ставок на жилье

Турция по итогам 2022 года стала лидером в списке стран с наибольшим подорожанием арендного жилья. Об этом написала местная газета Aydinlik со ссылкой на данные британской консалтинговой компании Knight Frank.
За минувший год аренда в республике выросла в цене на 160,6%. За отчетный период аренда в Анталье в среднем подорожала минимум в четыре раза, с 200-600 долларов в месяц до 2000 долларов. В Стамбуле съем студии обойдется в 1500-2000 долларов в месяц.
По словам главы палаты риелторов Низаметтина Аши, аренда жилой недвижимости стала дорожать с 2018 года. Это случилось после долгого застоя на рынке, который произошел из-за обвала спроса на 50%. Подъем стоимости связан в том числе с тем, что в течение последних лет в стране сооружалось много элитного жилья, которое часть граждан не может позволить себе купить.