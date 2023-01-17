Турция выбилась в мировые лидеры по росту арендных ставок на жилье

По словам главы палаты риелторов Низаметтина Аши, аренда жилой недвижимости стала дорожать с 2018 года. Это случилось после долгого застоя на рынке, который произошел из-за обвала спроса на 50%. Подъем стоимости связан в том числе с тем, что в течение последних лет в стране сооружалось много элитного жилья, которое часть граждан не может позволить себе купить.