Законопроект о штрафах в 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта внесли в Госдуму

В случае выявления нарушений им придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо быть отстраненным от работы на срок от шести месяцев до года. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.