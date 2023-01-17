Законопроект о штрафах в 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта внесли в Госдуму

Законопроект, который предусматривает многотысячные штрафы за продажу лекарств без рецепта, внесли на рассмотрение в Государственную думу.
Поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом рассказала автор документа, сенатор Ирина Рукавишникова в беседе с РИА Новости.
«Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта», — подчеркнула она.
Раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя, а аптечную сеть временно закрывали. В итоге страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах. Однако сейчас предлагается жестче наказывать именно недобросовестных фармацевтов.
В случае выявления нарушений им придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо быть отстраненным от работы на срок от шести месяцев до года. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.