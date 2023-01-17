Журналист Антон Красовский раскритиковал альбом сбежавших за рубеж артистов «После России»

Журналист Антон Красовский раскритиковал сборник песен «После России», в который вошли композиции сбежавших за рубеж деятелей культуры.
Песни были записаны на стихи поэтов-эмигрантов и выпущены на сервисе Яндекс.Музыка. Особенно его возмутила певица Монеточка, которая спела песню на стихи Владимира Набокова.
«Это нам поет ужасающая певица Монеточка в сборнике Яндекс.Музыки. Там все песни такие», — написал Красовский в Telegram-канале.
Он также посетовал на смену руководства в Яндексе. Журналист не понимает, почему начальство закрывает глаза на подобные альбомы сбежавших из России артистов, да еще и публикует их в сервисе.