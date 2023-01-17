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Журналист Антон Красовский раскритиковал альбом сбежавших за рубеж артистов «После России»

Общество
Журналист Антон Красовский раскритиковал альбом сбежавших за рубеж артистов «После России»

Журналист Антон Красовский раскритиковал сборник песен «После России», в который вошли композиции сбежавших за рубеж деятелей культуры.

Песни были записаны на стихи поэтов-эмигрантов и выпущены на сервисе Яндекс.Музыка. Особенно его возмутила певица Монеточка, которая спела песню на стихи Владимира Набокова.

«Это нам поет ужасающая певица Монеточка в сборнике Яндекс.Музыки. Там все песни такие», — написал Красовский в Telegram-канале.

Он также посетовал на смену руководства в Яндексе. Журналист не понимает, почему начальство закрывает глаза на подобные альбомы сбежавших из России артистов, да еще и публикует их в сервисе.
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