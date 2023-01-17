Депутат Драпеко призвала запретить снимать фильмы с артистами-иноагентами

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что актеров, которые являются иностранными агентами, нельзя снимать в новых фильмах за госбюджет. При этом она выступила против того, чтобы вырезать эпизоды с такими артистами из старых лент.
Парламентарий напомнила, что кинематограф — это коллективное творчество. Над картинами, помимо актеров, работает команда из режиссера, операторов, сценаристов и художников, пояснила Драпеко.
«Я считаю, что делать этого не следует (вырезать сцены с актерами-иноагентами. — Прим. ФАН). Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть», — поделилась депутат Госдумы в разговоре с РИА Новости.
Вместе с этим она призвала запретить снимать актеров-иноагентов в картинах, бюджет которых берется от государства.