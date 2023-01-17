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Депутат Драпеко призвала запретить снимать фильмы с артистами-иноагентами

Общество
Депутат Драпеко призвала запретить снимать фильмы с артистами-иноагентами

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что актеров, которые являются иностранными агентами, нельзя снимать в новых фильмах за госбюджет. При этом она выступила против того, чтобы вырезать эпизоды с такими артистами из старых лент.

Парламентарий напомнила, что кинематограф — это коллективное творчество. Над картинами, помимо актеров, работает команда из режиссера, операторов, сценаристов и художников, пояснила Драпеко.

«Я считаю, что делать этого не следует (вырезать сцены с актерами-иноагентами. — Прим. ФАН). Не надо ничего замазывать, надо оставить все как есть», — поделилась депутат Госдумы в разговоре с РИА Новости.

Вместе с этим она призвала запретить снимать актеров-иноагентов в картинах, бюджет которых берется от государства.
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