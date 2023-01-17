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Актер Станислав Садальский прилетел в Тбилиси на похороны Вахтанга Кикабидзе

Общество
Актер Станислав Садальский прилетел в Тбилиси на похороны Вахтанга Кикабидзе

Заслуженный артист РСФСР, 71-летний актер театра и кино Станислав Садальский прилетел в Тбилиси, где будут проходить похороны звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе.

Как рассказал Садальский в личном Telegram-канале, изначально он не планировал надолго задерживаться в столице Грузии, однако лишь одна панихида в церкви Кашвети займет два дня. Затем состоится прощание с актером в Тбилисской филармонии.

«Так что задерживаюсь», — подытожил он.

Кикабидзе не стало 15 января. Народный артист Грузинской ССР скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных хронической болезнью почек.
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