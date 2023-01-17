Захарова увидела в инциденте с задержанием журналиста Касема в Латвии политические мотивы

Задержание в Латвии шеф-редактора издания Sputnik Литва Марата Касема обусловлено исключительно политическими мотивами. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что причин арестовывать журналиста у Риги попросту не было. Именно поэтому, считает дипломат, власти прибалтийского государства допустили большую глупость.
«Еще раз повторю: это преследование по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность», — констатировала представитель министерства.
Напомним, что Касем вернулся на родину в конце декабря 2022 года, после чего почти сразу был арестован. До этого он долгое время работал в Москве.