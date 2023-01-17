Мигрант за рулем автомобиля каршеринга вылетел на лед Фонтанки при попытке уйти от полиции

Сотрудники полиции устроили погоню для задержания водителя каршерингового автомобиля в центре Петербурга, сообщил руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко.
Автоинспекторы остановили водителя «Хендай Солярис» для проверки документов. Оказалось, что иномаркой управлял 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который нелегально находился на территории России. Испугавшись силовиков, мигрант сел в автомобиль и попытался скрыться.
При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки. После чего водитель упал в воду.
На место инцидента вызвали спасателей. Мужчину с переохлаждением госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.
Похожий инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы в декабре. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось сделать один предупредительный выстрел в воздух и три — по колесам авто, сообщало РИАМО.