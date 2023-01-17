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Мигрант за рулем автомобиля каршеринга вылетел на лед Фонтанки при попытке уйти от полиции

Происшествия
Мигрант за рулем автомобиля каршеринга вылетел на лед Фонтанки при попытке уйти от полиции

Сотрудники полиции устроили погоню для задержания водителя каршерингового автомобиля в центре Петербурга, сообщил руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко.

Автоинспекторы остановили водителя «Хендай Солярис» для проверки документов. Оказалось, что иномаркой управлял 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который нелегально находился на территории России. Испугавшись силовиков, мигрант сел в автомобиль и попытался скрыться.

При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки. После чего водитель упал в воду.

На место инцидента вызвали спасателей. Мужчину с переохлаждением госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Похожий инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы в декабре. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось сделать один предупредительный выстрел в воздух и три — по колесам авто, сообщало РИАМО.
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