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СМИ сообщили о 20 погибших в результате сильного шторма в Калифорнии

Происшествия
СМИ сообщили о 20 погибших в результате сильного шторма в Калифорнии

Число погибших в результате паводка и шторма в американской Калифорнии выросло до 20 человек. Об этом во вторник сообщает Reuters.

Как сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, 26 декабря на регион обрушились сильные ливни. В результате погибло не менее 20 человек. Десятки тысяч американцев по-прежнему не могут вернутся в свои дома.

Ожидается, что американский лидер Джо Байден посетит штат 19 января, где встретится со спасателями и примет решение по федеральной поддержке Калифорнии на фоне природного катаклизма. Ранее политик объявил режим ЧС в штате из-за сильного шторма.
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