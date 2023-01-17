DV: историческая речь Небензи в Совбезе ООН вызвала неоднозначную реакцию на Западе

Историческое выступление постпреда России при ООН Василия Небензи в Совете Безопасности спровоцировало неоднозначную реакцию на Западе и загнало его в тупик. Такой вывод сделал американский аналитик Эрик Зуэссе в публикации для издания Dissident Voice.
Дипломат подчеркнул, что Россия требует от Украины гарантий безопасности и пресечения дискриминации русскоязычного населения в стране. По его словам, если условия Москвы не будут приняты, то РФ продолжит спецоперацию и достигнет поставленных целей.
Зуэссе объяснил, что выступление Небензи стало чрезвычайно важным в историческом контексте. Однако, как он заметил, западная пресса решила проигнорировать его речь, передает «ПолитРоссия».
«Это пример важной исторической новости, о которой не сообщают The Washington Post, The New York Times, CNN, BBC, The Telegraph, Daily Mail, Fox News, Atlantic Monthly, The Spectator, The Nation, Deutsche Welle✱ (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и все другие новостные СМИ, контролируемые Правительством США», — написал Зуэссе.
Напомним, 17 января в Совбезе ООН пройдет заседание, посвященное репрессиям в отношении Украинской православной церкви. Стоит отметить, что с этой инициативой выступила российская сторона.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами