Танки Challenger 2, которые Британия собирается поставить Украине, не помогут ВСУ совладать с российскими войсками, пишет InfoBrics.
В публикации отмечается, что украинская армия несет большие потери в живой силе и технике. Именно поэтому на Западе все чаще поднимают вопрос о передаче ВСУ современных танков. Так, Британия пообещала поставить Украине 14 тяжелых боевых машин Challenger 2, пишет «ПолитРоссия».
«Однако танки западного производства печально известны своими размерами и весом. Они на 30% тяжелее советских и российских аналогов», — сказано в статье.
Эксперты убеждены, что британские танки на Украине будут увязать в грунте на пересеченной местности. Военным придется использовать дороги, что сделает Challenger 2 легкой мишенью для артиллерии, авиации и пехоты ВС РФ.
Ранее в Кремле заявили, что поставки западной бронетехники для Украины не смогут изменить ситуацию на земле, передает телеканал «360».