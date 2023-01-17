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InfoBrics: британские танки Challenger 2 из-за большого веса станут легкой мишенью для ВС РФ

Армия
InfoBrics: британские танки Challenger 2 из-за большого веса станут легкой мишенью для ВС РФ

Танки Challenger 2, которые Британия собирается поставить Украине, не помогут ВСУ совладать с российскими войсками, пишет InfoBrics.

В публикации отмечается, что украинская армия несет большие потери в живой силе и технике. Именно поэтому на Западе все чаще поднимают вопрос о передаче ВСУ современных танков. Так, Британия пообещала поставить Украине 14 тяжелых боевых машин Challenger 2, пишет «ПолитРоссия».

«Однако танки западного производства печально известны своими размерами и весом. Они на 30% тяжелее советских и российских аналогов», — сказано в статье.

Эксперты убеждены, что британские танки на Украине будут увязать в грунте на пересеченной местности. Военным придется использовать дороги, что сделает Challenger 2 легкой мишенью для артиллерии, авиации и пехоты ВС РФ.

Ранее в Кремле заявили, что поставки западной бронетехники для Украины не смогут изменить ситуацию на земле, передает телеканал «360».
Challenger 2 танки Украина
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