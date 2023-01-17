InfoBrics: британские танки Challenger 2 из-за большого веса станут легкой мишенью для ВС РФ

В публикации отмечается, что украинская армия несет большие потери в живой силе и технике. Именно поэтому на Западе все чаще поднимают вопрос о передаче ВСУ современных танков. Так, Британия пообещала поставить Украине 14 тяжелых боевых машин Challenger 2, пишет «ПолитРоссия».