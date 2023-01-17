Стал известен порядок начисления пенсий в новых регионах РФ

Российские власти реализуют специальный механизм расчета пенсий на переходный период для жителей новых регионов страны, сообщает РБК.
Система похожа на уже реализованную в Крыму. Однако в этот раз были учтены все прошлые ошибки и сложности. Для определения среднего размера пенсий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, будет взят ежемесячный заработок в Ростовской области.
Также сообщается, что для компенсации более высокого пенсионного возраста в сравнении с действующим в новых регионах их жителям назначат региональные выплаты.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в новых российских регионах действует такой же МРОТ, что и по всей России. Его сумма составляет более 16 тыс. рублей, передает INFOX.