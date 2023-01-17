Стал известен порядок начисления пенсий в новых регионах РФ

Система похожа на уже реализованную в Крыму. Однако в этот раз были учтены все прошлые ошибки и сложности. Для определения среднего размера пенсий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, будет взят ежемесячный заработок в Ростовской области.