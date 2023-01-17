Вклады, акции, недвижимость или золото: что поможет сохранить и приумножить накопленные средства

Более высокую доходность можно получить из ценных бумаг. Но и здесь реалии вносят свои коррективы. Как рассказал эксперт, вскоре после 24 февраля российских клиентов иностранных брокеров предупредили о возможной блокировке счетов и о намерении выдавить их с международного рынка. Поэтому сегодня для торговли на европейских фондовых биржах россияне открывают счета с лояльными им брокерами из СНГ. Но прежний риск потерять активы из-за санкций для держателей ценных бумаг из РФ сохраняется даже в этом случае.