Вклады, акции, недвижимость или золото: что поможет сохранить и приумножить накопленные средства

Непростой 2022 год убедил россиян пересмотреть привычные стратегии сохранения собственных накоплений. Профессиональные инвесторы и рядовые граждане с осторожностью выбирают доступные и понятные им способы вложения с поправкой на текущие экономические процессы.
Но и те, и другие ныне сходятся в одном: в сложившейся ситуации худший вариант для имеющего средства – оставить их при себе.
Как спасти сбережения в период турбулентности и высокой инфляции, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт» Кирилл Кудинов.
По его словам, на фоне нового кризиса привычную модель для инвестора: «вложить, чтобы приумножить», постепенно вытесняет более актуальная — «вложить, чтобы сохранить». На такие мысли человека невольно наталкивает текущий уровень роста цен. Согласно официальному прогнозу Центробанка, годовая инфляция в 2022 году составляет 12-13%. Однако реальная инфляция, как отметил отельер, может достигать и 20%.
Вклады, акции, облигации
В сложившейся ситуации приоритеты в сфере инвестиций меняются. Кудинов привел в пример популярные во все времена среди рядовых граждан вклады. Сегодня этот вид вложения денег теряет популярность.
«По данным ЦБ, только в сентябре россияне забрали из банков 458 млрд рублей. Ажиотаж отчасти был связан с оттоком из страны подлежащих частичной мобилизации. Однако тенденция к массовому закрытию вкладов наметилась еще летом после планомерного снижения ключевой ставки. Ныне банки предлагают вкладчикам доходность в размере 5-7% годовых. Что при текущем уровне инфляции не отвечает указанной выше потребности сохранить накопления», — объяснил инвестор.
Более высокую доходность можно получить из ценных бумаг. Но и здесь реалии вносят свои коррективы. Как рассказал эксперт, вскоре после 24 февраля российских клиентов иностранных брокеров предупредили о возможной блокировке счетов и о намерении выдавить их с международного рынка. Поэтому сегодня для торговли на европейских фондовых биржах россияне открывают счета с лояльными им брокерами из СНГ. Но прежний риск потерять активы из-за санкций для держателей ценных бумаг из РФ сохраняется даже в этом случае.
Непростая ситуация сложилась и на рынке российских акций. По словам Кудинова, определить наиболее вероятные диапазоны рыночных колебаний сегодня невозможно, поскольку перспективы держателя ценных бумаг во многом определяются исходом специальной военной операции на Украине. В зависимости от положительного или отрицательного итога спецоперации для России нынешнее вложение в акции отечественных компаний может оказаться прекрасной инвестицией или полным крахом для игрока.
«Не проще обстоят дела для держателей облигаций. Осенью объем рынка корпоративных бондов восстановился и достиг показателей аналогичного периода прошлого года. По прогнозам Мосбиржи, в следующем году он может вырасти еще на 6%. Казалось бы, в этой плоскости намечаются предпосылки для совершения удачных сделок. При этом не нужно забывать, что высокодоходные корпоративные облигации сопряжены с таким же высоким риском. Поскольку, как правило, выпускаются компаниями с низким кредитным рейтингом. Нередко такая компания не в состоянии расплатиться по долгам. В случае технического дефолта владелец ценных бумаг чаще всего теряет вложенные средства», — предупредил собеседник ФАН.
Однако как объяснил эксперт, в качестве альтернативы для инвестора по-прежнему сохраняется возможность приобрести относительно безопасные, более надежные облигации крупных компаний и ОФЗ. Но доходности периода февраля-марта на уровне 12-15% ждать уже не стоит. Нынешний максимум держится на уровне 9-10% годовых. И это все еще ниже уровня инфляции.
Вероятным спасением могут послужить длинные ОФЗ. Но, и здесь есть свои минусы — для достижения желаемой доходности нужно запастись терпением. Поскольку горизонт инвестирования может растянуться на десятилетие, отметил он. А положительный эффект возможен только в случае замедления инфляции со стороны регулятора.
Материальные ценности
Единственными действительно защитными активами, особенно в текущей экономической ситуации, по словам собеседника ФАН, остаются материальные ценности. Одним из популярных капиталовложений являются натуральные драгметаллы. Поскольку золото торгуется на мировых рынках в долларах, его приобретение сродни вложению в эту валюту. Тем самым покупатель защищает сбережения от обесценивания рубля. Однако есть подвох.
«Для тех, кто хочет заработать в краткосрочной перспективе – через год-два: покупка слитка в банке, как и в случае с валютой, обойдется дороже его продажи. Так что потерять доход можно уже на старте. А затем — и при перепродаже, если хранить слиток в домашних условиях. При обнаружении даже незначительных повреждений стоимость слитка дополнительно упадет. Недаром золото советуют держать в банковских сейфах. Но плата за такую услугу опять же ведет к снижению доходности. И надо иметь в виду, что инвестиции в золото предполагают прибыль от роста его стоимости годы, а то и десятилетия спустя», — пояснил инвестор.
Оптимальным вариантом между надежными, но низкодоходными вкладами и ненадежными ценными бумагами выступает недвижимость. Как и банковские депозиты, она не требует особых навыков для инвестора и в минимальной степени сопряжена с инвестиционными рисками. При этом недвижимость в ликвидной локации способна приносить доходность, сопоставимую с доходностью ценных бумаг.
«Недвижимость как актив исторически меньше прочих подвержен влиянию геополитики. Для сравнения: цена драгметалла часто зависит от акций США. Недвижимость не исчезает в результате обвала рынков и дефолтов в силу своей материальности. Инфляция же идет на пользу ее владельцу, так как увеличивает его благосостояние: чем выше рост цен, тем выгоднее собственник перепродаст свои квадратные метры в дальнейшем. Наконец, недвижимость – единственный актив, имеющий два доходных компонента. За счет сдачи в аренду и последующей перепродажи инвестор имеет возможность получать доход как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — уверен отельер.
Даже если доходность от сдачи не превышает уровня инфляции, недвижимость как минимум окупает себя сама и при этом растет в цене. А как максимум обеспечивает собственника прибылью. В большинстве случаев этот максимум достигается за счет удачно выбранной локации. По словам эксперта, наиболее высокую доходность на уровне 10-15% приносит квартира или номер в апарт-отеле, сдаваемые посуточно.
«Такой вид аренды пользуется спросом преимущественно среди туристов. Поэтому для успешной сдачи недвижимости в краткосрок она должна располагаться вблизи основных достопримечательностей туристического города. Традиционно первое место среди российских городов по уровню востребованности среди путешественников делят Москва и Санкт-Петербург. А наиболее привлекательные локации в них расположены в исторических центрах. К тому же, и рост недвижимости в этих локациях наиболее высок. Сегодня он достигает в среднем 22-23% в год», — отметил Кудинов.
Однако далеко не у каждого россиянина есть запасная квартира под сдачу в одном из центральных районов российского мегаполиса. Отсюда встает вопрос о приобретении недвижимости в такой локации. Эксперт считает, что в этом смысле больший интерес для инвестора представляет не жилой, а коммерческий фонд благодаря более низкой стоимости квадратного метра. Ведь чем ниже порог входа, тем выше доходность.
«К коммерческому фонду, в частности, относятся апартаменты и торговые площади. Таким образом, для спасения сбережений от инфляции и извлечения прибыли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе современному инвестору стоит обратить внимание на рынок апарт-отелей и стрит-ритейла в центральных локациях российских мегаполисов», — порекомендовал он.
Как объяснил Кудинов, при соблюдении указанных условий собственник недвижимости может рассчитывать на доходность в размере около 10% годовых и ежегодное увеличение капитализации его актива в размере более чем 20%, что в нынешних условиях вполне достойный результат.