МО Турции: Швеция и Финляния не выполнили обязательства для членства в НАТО

Шведское и финское руководство не выполнили требования, выдвинутые Турцией для вступления в Североатлантический альянс. Такой информацией поделился глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
Напомним, что Стокгольм и Хельсинки ранее подали заявки на присоединение к военному блоку. Однако Анкара заблокировала их рассмотрение из-за позиций этих стран к запрещенным в Турции движениям. После этого турецкие власти выдвинули ряд условий, выполнение которых позволит продолжить процесс вступления в НАТО.
«Мы видим то, как Швеция и Финляндия не выполняют свои обязательства по меморандуму. Мы ожидаем конкретных шагов по прекращению поддержки террористических организаций и снятию экспортных ограничений», — сказал Акар.
Слова министра национальной обороны турецкого государства опубликовали журналисты Hürriyet 17 января.