МО Турции: Швеция и Финляния не выполнили обязательства для членства в НАТО

Напомним, что Стокгольм и Хельсинки ранее подали заявки на присоединение к военному блоку. Однако Анкара заблокировала их рассмотрение из-за позиций этих стран к запрещенным в Турции движениям. После этого турецкие власти выдвинули ряд условий, выполнение которых позволит продолжить процесс вступления в НАТО.