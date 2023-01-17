Клупов перечислил основные отличия российских танков от западных

При этом эксперт уточнил, что благодаря автомату заряжения у российских танков значительно увеличивается скорость стрельбы. Кроме этого, за счет увеличенного на пять миллиметров калибра пушек боевая машина ВС РФ способна вести огонь всеми типами управляемых ракет. В настоящий момент ни один иностранный танк не может стрелять подобными боеприпасами из штатного орудия, констатировал экс-разведчик.