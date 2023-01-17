Клупов перечислил основные отличия российских танков от западных

Главным отличием российских танков от западных аналогов является наличие автомата заряжания. Об этом рассказал ветеран военной разведки Рустем Клупов.
Он подчеркнул, что натовские образцы тяжелой боевой техники не оснащены подобными модификациями. Роль автомата заряжения в западных танках играет четвертый член экипажа, передает ИА SM-News.
«Это делает танк выше и менее маневренным», — уточнил Клупов.
При этом эксперт уточнил, что благодаря автомату заряжения у российских танков значительно увеличивается скорость стрельбы. Кроме этого, за счет увеличенного на пять миллиметров калибра пушек боевая машина ВС РФ способна вести огонь всеми типами управляемых ракет. В настоящий момент ни один иностранный танк не может стрелять подобными боеприпасами из штатного орудия, констатировал экс-разведчик.
Ранее сообщалось, что в Великобритании назвали необходимое Вооруженным силам Украины число танков, передает телеканал «360».