Спасатели в Луховицах Московской области вытащили провалившуюся под лед машину

В результате авто оказалась в воде, но 66-летний автолюбитель сумел сам выбраться из машины и воды, после чего дозвонился до спасателей. Прибывшие на место специалисты зацепили трос за корпус автомашины и вытянули ее на поверхность судном на воздушной подушке «Хивус-6». Владельцу авто медпомощь не потребовалась.