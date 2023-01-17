Спасатели в Луховицах Московской области вытащили провалившуюся под лед машину

Малолитражное авто провалилось под лед на одном из участков дорог подмосковного горокруга Луховицы. Затопление и замерзание случилось после разлива реки Ока. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Как пишет издание «Вести Подмосковья», к месту инцидента отправились бригады спасательных отрядов ПСЧ-215 и ПСЧ-230. О происшествии их проинформировал по телефону 112 водитель, управлявший машиной. Автомобилист двигался в район села Слемские Борки и не рассчитал, что лед на трассе слишком тонкий и не сможет выдержать вес его автотранспортного средства.
В результате авто оказалась в воде, но 66-летний автолюбитель сумел сам выбраться из машины и воды, после чего дозвонился до спасателей. Прибывшие на место специалисты зацепили трос за корпус автомашины и вытянули ее на поверхность судном на воздушной подушке «Хивус-6». Владельцу авто медпомощь не потребовалась.