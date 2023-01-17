Назван объем транзита российского газа через Украину на 17 января

Во вторник, 17 января, российский газ поступает на Украину через ГИС «Суджа» в объеме, который подтвердила украинская сторона. Он составляет 32,6 миллиона кубических метров. Об этом сообщает официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РИА Новости.