Назван объем транзита российского газа через Украину на 17 января

Во вторник, 17 января, российский газ поступает на Украину через ГИС «Суджа» в объеме, который подтвердила украинская сторона. Он составляет 32,6 миллиона кубических метров. Об этом сообщает официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РИА Новости.
По его словам, заявка на прокачку голубого топлива через газоизмерительную станцию «Сохрановка» была опять отклонена Украиной.
Доля СПГ в российском экспорте выросла до 25% на фоне снижения поставок трубопроводного газа в Европу. При этом «Ямал СПГ» нарастил поставки этого вида топлива на 13,5%, передает «ФедералПресс».