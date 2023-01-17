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МО Эстонии сообщило о закупке новой партии самоходных гаубиц К9 Thunder

Армия
МО Эстонии сообщило о закупке новой партии самоходных гаубиц К9 Thunder

Минобороны Эстонии приобретет новую партию южнокорейских самоходных гаубиц К9 Thunder, говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день эстонские войска имеют в своем распоряжении 24 САУ южнокорейского производства. Таллин решил дополнительно приобрести еще 12 таких орудий до 2026 года.

«Мы быстро приняли решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными мобильными гаубицами K9», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Глава военного ведомства отметил, что это вооружение позволит вывести возможности артиллерии ВС Эстонии на новый уровень.

Ранее стало известно, что Канада собирается купить у США систему NASAMS и передать ее Украине, пишет RT.
эстония гаубицы Минобороны
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