МО Эстонии сообщило о закупке новой партии самоходных гаубиц К9 Thunder

Минобороны Эстонии приобретет новую партию южнокорейских самоходных гаубиц К9 Thunder, говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что на сегодняшний день эстонские войска имеют в своем распоряжении 24 САУ южнокорейского производства. Таллин решил дополнительно приобрести еще 12 таких орудий до 2026 года.
«Мы быстро приняли решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными мобильными гаубицами K9», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Глава военного ведомства отметил, что это вооружение позволит вывести возможности артиллерии ВС Эстонии на новый уровень.
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