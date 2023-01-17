Глава Минздрава Мурашко заявил о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье россиян

Пандемия коронавирусной инфекции смогла повлиять на репродуктивное здоровье россиян. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, несмотря на снижение активности COVID-19, россиянам по-прежнему важно проходить процедуру иммунизации. Вакцинация поможет сохранить репродуктивное здоровье, добавил он.
Помимо этого, Мурашко отметил положительное влияние прививок от коронавируса для мужчин и женщин репродуктивного возраста. Это необходимо делать на этапе планирования детей, передает РИА Новости.
Как ранее сообщалось, в России выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «Кракен». При этом отечественные ученые сообщили, что готовят обновленный препарат с учетом новых вариантов.