Захарова назвала уполномоченных ОБСЕ «мертвыми» из-за игнорирования обращений России

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «мертвы», так как ни коим образом не реагируют на обращения Москвы. К такому выводу пришла официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Дипломат заявила, что политический курс Организации сильно изменился. Теперь сотрудники ОБСЕ закрывают глаза на все, что предоставляет Кремль. Соответствующее мнение представитель МИД сделала в рамках эфира программы «Соловьев Live».
«Это они назвали тихой дипломатией, но на самом деле это такая дипломатия, простите меня, уже политических трупов... Уполномоченные (ОБСЕ), которые занимаются тем или иным мандатом, мертвы», — заявила Захарова.
Ранее представитель МИД РФ сказала, что сбежавших из страны россиян «понять и простить» могут только на родине.