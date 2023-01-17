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Десять экипажей ДПС ловили нарушителя на автомобиле марки «Нива» в Москве

Происшествия
Десять экипажей ДПС ловили нарушителя на автомобиле марки «Нива» в Москве

Сразу десять экипажей ДПС задействовали для преследования нарушителя на отечественной «Ниве» в Москве. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, водитель «Нивы» в течение часа уходил от полицейской погони. В какой-то момент внедорожник даже столкнулся с автомобилем ДПС. Очевидцы сообщают, что из-за нарушителя частично была перекрыт МКАД.

В итоге спустя час водителя «Нивы» задержали в поселке Краснознаменский городского округа Щелково Московской области. Мужчина находился в невменяемом состоянии.
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