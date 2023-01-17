Арестованный в Милане сын губернатора Красноярского края Усс выступил против экстрадиции в США

Просьбу не выдавать его США и экстрадировать в Россию озвучил сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblicа.
Напомним, задержание российского гражданина произошло в октябре 2022 года по запросу американских властей.
«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США», — заявил Усс-младший в суде Милана.
Напомним, что мужчину задержали в Италии. Ему предъявили обвинение в уклонении от санкций США и отмывании денег. Свою вину он не признал. В октябре прошлого года Артем Усс также был объявлен в розыск на территории России.