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Арестованный в Милане сын губернатора Красноярского края Усс выступил против экстрадиции в США

Политика
Арестованный в Милане сын губернатора Красноярского края Усс выступил против экстрадиции в США

Просьбу не выдавать его США и экстрадировать в Россию озвучил сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblicа.

Напомним, задержание российского гражданина произошло в октябре 2022 года по запросу американских властей.

«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США», — заявил Усс-младший в суде Милана.

Напомним, что мужчину задержали в Италии. Ему предъявили обвинение в уклонении от санкций США и отмывании денег. Свою вину он не признал. В октябре прошлого года Артем Усс также был объявлен в розыск на территории России.
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