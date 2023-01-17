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Внук сбежавшей из России Аллы Пугачевой оставил поклонникам странное послание

Общество
Внук сбежавшей из России Аллы Пугачевой оставил поклонникам странное послание

Солист группы MULTIVERSE Никита Пресняков, 31-летний внук сбежавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой, вышел на связь с поклонниками в социальных сетях, где оставил для них загадочное послание.

Уехавший в США сын певицы Кристины Орбакайте опубликовал видеоролик, на кадрах которого он смотрит под музыку в объектив камеры, приближая его к своему лицу.

«Я не он, ты не он, мы все не он», — подписал он публикацию.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что после бегства из России расходы семьи Пугачевой стали превышать доходы. Это, по его словам, свидетельствует, что в скором времени Примадонна и ее родные могут остаться без денег.
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