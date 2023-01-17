Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о высоких рейтингах своих программ

Зрители заметили, что передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» стала выходить на канале «Россия-1» все позже, а иногда даже за полночь. Некоторые предположили, что телеведущего хотят и вовсе убрать из вещания, но он опроверг эти слухи, ссылаясь на высокие рейтинги программ.