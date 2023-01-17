Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о высоких рейтингах своих программ

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о высоких рейтингах программ, которые он ведет на телевидении и опроверг слухи, что его хотят отлучить от аудитории.
Зрители заметили, что передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» стала выходить на канале «Россия-1» все позже, а иногда даже за полночь. Некоторые предположили, что телеведущего хотят и вовсе убрать из вещания, но он опроверг эти слухи, ссылаясь на высокие рейтинги программ.
«Это не соответствует действительности, а рейтинги и доля зрителей у нас просто сумасшедшие! Все очень хорошо, аудитория нас любит», — заявил Соловьев изданию Argumenti.ru.
Он также напомнил, что еще ведет программу «Соловьев Live». Телеведущий подчеркнул, что для его передач создаются максимально благоприятные условия и оказывается поддержка для их развития.