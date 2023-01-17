Рост чистой прибыли Сбербанка по итогам декабря составил 40%

Прошлый год стал проверкой банка на умение перестраивать и реагировать на внешние вызовы. В итоге Сбербанк показал свой профессионализм, устойчивость бизнеса и хорошие финансовые результаты. Компания смогла вернуться к росту прибыли уже во втором полугодии 2022 года, заявил глава кредитно-финансовой организации Герман Греф.