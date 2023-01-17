Рост чистой прибыли Сбербанка по итогам декабря составил 40%

Чистая прибыль Сбербанка составила 300,2 млрд рублей по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).
Прибыль российского банка в декабре 2022 года увеличилась на 40,1% в сравнении с тем же периодом в 2021 году, составив 125,5 млрд рублей.
Прошлый год стал проверкой банка на умение перестраивать и реагировать на внешние вызовы. В итоге Сбербанк показал свой профессионализм, устойчивость бизнеса и хорошие финансовые результаты. Компания смогла вернуться к росту прибыли уже во втором полугодии 2022 года, заявил глава кредитно-финансовой организации Герман Греф.
Ранее представители банка сообщали о возможном прекращении работы приложения «Сбербанк Онбайн». Чтобы обновить его, необходимо установить новую версию посредством RuStore или на сайте Сбера, передает INFOX.