Историк моды Александр Васильев поделился воспоминаниями о Джине Лоллобриджиде

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, скончавшаяся 16 января 2023 года в возрасте 95 лет, была потрясающей женщиной. Так о звезде фильма «Фанфан-Тюльпан» отозвался историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев.
По его словам, Лоллобриджида была иконой стиля и одной из самых красивых женщин XX века, прославившейся благодаря не только своим выдающимся внешним данным, но и драматическим ролям в кино.
«Ее постоянная конкурентка Софи Лорен до сих пор жива. Они были две женщины, которые постоянно конкурировали в итальянском кино в 50—60-е годы», — цитирует его «Говорит Москва».
Как передает телеканал RT, ушедшая из жизни актриса играла в десятках фильмов, а также боролась с Лорен за титул самой сексуальной актрисы Италии.