Российский экипаж МКС получит посылку с деликатесами с Земли

Российскому экипажу Международной космической станции в феврале передадут посылку с Земли. В нее упакуют различные деликатесы, сообщили представители Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
По их словам, посылку передадут 9 февраля на первом космическом корабле в этом году. Там будет 28 наименований продуктов.
«В том числе белуга натуральная, брусника дробленая, осетр заливной, осетр натуральный, осетр сливочный, язык говяжий в желе», — приводит слова представителей учреждения mk.ru.
Также космонавтам на орбиту передадут первые и вторые блюда. Среди них будет баранина с овощным гарниром и фруктовые десерты. Также в посылке отправят шурпу с лапшой, суп «Крестьянский» и тыквенно-сырный суп-пюре.