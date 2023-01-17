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Глава «Росэнергоатома» Карчаа рассказал о прекращении ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Армия
Глава «Росэнергоатома» Карчаа рассказал о прекращении ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины прекратили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его мнению, украинские удары могли прекратиться из-за ответного огня ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, передает ТАСС.

«Они поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный», — отметил директор предприятия.

Также Карчаа отметил, что в ходе массовой военной помощи Запада Киев успел накопить множество боеприпасов.
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