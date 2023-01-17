Глава «Росэнергоатома» Карчаа рассказал о прекращении ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины прекратили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По его мнению, украинские удары могли прекратиться из-за ответного огня ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, передает ТАСС.
«Они поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный», — отметил директор предприятия.
Также Карчаа отметил, что в ходе массовой военной помощи Запада Киев успел накопить множество боеприпасов.