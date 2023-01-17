Малинин назвал отправку Challenger 2 на Украину попыткой Британии «пропиарить» свои танки

Британия в течение многих лет пытается найти покупателя для танков Challenger 2. Решение об отправке тяжелых боевых машин на Украину может быть попыткой Лондона «пропиарить» свою технику.
Таким мнением с «ПолитЭкспертом» поделился политолог Алексей Малинин. Он отметил, что в ходе боевых действий в Ираке британские танки показали себя не с лучшей стороны, обнажив все свои недостатки.
«Challenger 2 показал довольную слабую проходимость в иракской пустыне, а на Украине в болотистых местностях он и вовсе увязнет», — рассказал Малинин.
Эксперт добавил, что танк имеет довольно слабую лобовую защиту. Кроме того, Challenger 2 является одним из самых дорогих в мире. Малинин предположил, что британцы из-за провала предыдущей рекламной кампании решили снова «пропиарить» тяжелую боевую машину, однако на этот раз ситуация может быть еще хуже, чем в Ираке.
Ранее в минобороны Британии заявили о планируемой поставке на Украину БТР Bulldog, передает RT.