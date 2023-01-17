Малинин назвал отправку Challenger 2 на Украину попыткой Британии «пропиарить» свои танки

Эксперт добавил, что танк имеет довольно слабую лобовую защиту. Кроме того, Challenger 2 является одним из самых дорогих в мире. Малинин предположил, что британцы из-за провала предыдущей рекламной кампании решили снова «пропиарить» тяжелую боевую машину, однако на этот раз ситуация может быть еще хуже, чем в Ираке.