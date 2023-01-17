Тела четырех детей не могут найти на месте крушения самолета в Непале

Спасатели, которые продолжают работать на месте авиакатастрофы в Непале, не могут найти тела детей, числившихся среди пассажиров. Об этом сообщил во вторник представитель полиции города Покхара, где произошла трагедия, Кейси Аджай.
«Среди пассажиров были маленькие дети. Тела некоторых, возможно, сгорели. Возможно, их так и не найдут. Мы продолжаем поиски», — сообщили в полиции.
Ранее Управление гражданской авиации Непала опубликовал список пассажиров, в котором были фамилии четверых несовершеннолетних - одного 12-летнего ребенка и троих младенцев. Все они были гражданами Непала.
Напомним, катастрофа произошла 15 января. Пассажирский авиалайнер потерпел крушение при взлете в аэропорту Покхара в Непале.