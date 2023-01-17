Нетрезвый пассажир задержал рейс Красноярск — Пхукет, угрожая взорвать самолет

Нетрезвый пассажир задержал вылет регулярного рейса Красноярск — Пхукет. Дебошир угрожал взорвать пассажирский самолет, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах по региону.
Мужчина летел не один, а с семьей. Гражданин злоупотребил спиртным, в результате чего не смог сориентироваться в самолете и сделал заявление о якобы заложенной на борту бомбе. Сотрудники транспортной полиции пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Как только местный житель устроил дебош, на борт лайнера поднялись полицейские. Стражи порядка вывели хулигана из самолета вместе с его родственниками. Воздушное судно должно было вылететь 10:20 по местному времени (6:20 по московскому времени). В итоге лайнер покинул аэропорт Красноярска в 11:40. Уточняется, что борт принадлежал авиакомпании «Аэрофлот».