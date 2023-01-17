Нетрезвый пассажир задержал рейс Красноярск — Пхукет, угрожая взорвать самолет

Как только местный житель устроил дебош, на борт лайнера поднялись полицейские. Стражи порядка вывели хулигана из самолета вместе с его родственниками. Воздушное судно должно было вылететь 10:20 по местному времени (6:20 по московскому времени). В итоге лайнер покинул аэропорт Красноярска в 11:40. Уточняется, что борт принадлежал авиакомпании «Аэрофлот».