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Нетрезвый пассажир задержал рейс Красноярск — Пхукет, угрожая взорвать самолет

Происшествия
Нетрезвый пассажир задержал рейс Красноярск — Пхукет, угрожая взорвать самолет

Нетрезвый пассажир задержал вылет регулярного рейса Красноярск — Пхукет. Дебошир угрожал взорвать пассажирский самолет, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах по региону.

Мужчина летел не один, а с семьей. Гражданин злоупотребил спиртным, в результате чего не смог сориентироваться в самолете и сделал заявление о якобы заложенной на борту бомбе. Сотрудники транспортной полиции пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Как только местный житель устроил дебош, на борт лайнера поднялись полицейские. Стражи порядка вывели хулигана из самолета вместе с его родственниками. Воздушное судно должно было вылететь 10:20 по местному времени (6:20 по московскому времени). В итоге лайнер покинул аэропорт Красноярска в 11:40. Уточняется, что борт принадлежал авиакомпании «Аэрофлот».
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