Киевскому режиму и лидерам западного мира в любом случае придется искать тех, кто сможет вести переговоры с российским руководством. Таким «посредником» выступит «партия мира», созданная на украинской земле, считает журналист Петр Акопов.
Не так давно бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой выразил уверенность в том, что Украина может существовать только в союзе с Россией. При этом, по словам экс-нардепа, ни США, ни Европа мира на украинской земле не хотят. Акопов в статье для РИА Новости подчеркнул, «партия мира», которую может возглавить Медведчук, пока не существует из-за позиции киевского режима и Запада в ходе российской спецоперации. Однако Москва останавливаться не собирается, поэтому необходимость в таком «посредники» обязательно появится, на пальцах объяснил журналист.
«Тогда и Западу, и Киеву придется искать выход, чтобы не допустить полного поражения. И искать тех, кто будет говорить об этом с Путиным», — написал обозреватель.
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