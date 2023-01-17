РИА Новости: Киев будет вынужден согласиться на «партию мира» для диалога с Путиным

Не так давно бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой выразил уверенность в том, что Украина может существовать только в союзе с Россией. При этом, по словам экс-нардепа, ни США, ни Европа мира на украинской земле не хотят. Акопов в статье для РИА Новости подчеркнул, «партия мира», которую может возглавить Медведчук, пока не существует из-за позиции киевского режима и Запада в ходе российской спецоперации. Однако Москва останавливаться не собирается, поэтому необходимость в таком «посредники» обязательно появится, на пальцах объяснил журналист.