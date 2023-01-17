Данилов рассказал об указе Зеленского подготовить украинцев к боевым действиям до начала СВО

Киев начал вести подготовку украинцев к боевым действиям еще до начала спецоперации ВС РФ. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Чиновник отметил, что это распоряжение было получено лично от украинского президента Владимира Зеленского и членов СНБО, передает ТАСС.
«Задание было подготовить общество к войне. Общество к войне было готово. Была выбрана стратегия, я считаю, абсолютно уместная на то время», — констатировал он.
Кроме этого, Данилов подчеркнул, что подготовка мирного населения страны проходила «просто безумно».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России разбили две радиолокационные станции AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50 производства США, передает телеканал «360».