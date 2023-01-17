Перечислены молодые артисты, которые в будущем станут звездами

28-летний Анар Халилов часто снимается на втором плане. После выхода фильма «Этерна» у актера появилась армия поклонниц и его прозвали новым секс-символом. Анастасии Резник 24 года и в данный момент она снялась только в трех проектах. На харизматичную внешность актрисы обратили внимание после выхода сериала «Капельник».