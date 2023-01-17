Перечислены молодые артисты, которые в будущем станут звездами

Молодые актеры часто появляются в киноиндустрии, но далеко не всем удается добиться настоящего успеха и славы в кинематографе. Журналист перечислили имена артистов, у которых есть все шансы, чтобы стать звездами.
Марк Эйдельштейн снялся в известном сериале прошлого года «Монастырь». 20-летний артист выгодно смотрелся даже на фоне Насти Ивлеевой и Филиппа Янковского. Многие зрители отметили невероятные драматические эпизоды при участии молодого актера.
28-летний Анар Халилов часто снимается на втором плане. После выхода фильма «Этерна» у актера появилась армия поклонниц и его прозвали новым секс-символом. Анастасии Резник 24 года и в данный момент она снялась только в трех проектах. На харизматичную внешность актрисы обратили внимание после выхода сериала «Капельник».
В список актеров, у которых есть все шансы стать знаменитыми, также вошли Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать»), Артем Кошман («Черная весна»), Ангелина Стречина («Пищеблок»), Аскар Ильясов («Нулевой пациент»), Петр Натаров («Хрустальный»), Федор Федосеев («Пищеблок»), Женя Виноградова («Проект «Анна Николаевна»»), сообщает «СтарХит».