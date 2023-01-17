Подростки избили и оттаскали за волосы сверстницу на перемене в бурятской школе

Неприятная история произошла на перемене в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Трое подростков напали на сверстницу, оттаскали ее за волосы и избили, сообщает «Байкал Daily».
Издевательства школьников попали на камеру видеонаблюдения, после чего ролик оказался в социальной Сети. В ситуацию с избиением несовершеннолетней вмешалась детский омбудсмен региона Наталья Ганькина. При этом очевидцы заявили, что о происходящем якобы знает вся школа, поскольку потерпевшая становится жертвой агрессии со стороны сверстников не впервые.
По факту инцидента будет проведена проверка. В ходе оперативных мероприятий будет дана оценка бездействиям сотрудников школы, проигнорировавших неоднократные противоправные действия в отношении девочки, отметила Ганькина. Также специалисты проверят защиту персональных данных детей.