Подростки избили и оттаскали за волосы сверстницу на перемене в бурятской школе

Издевательства школьников попали на камеру видеонаблюдения, после чего ролик оказался в социальной Сети. В ситуацию с избиением несовершеннолетней вмешалась детский омбудсмен региона Наталья Ганькина. При этом очевидцы заявили, что о происходящем якобы знает вся школа, поскольку потерпевшая становится жертвой агрессии со стороны сверстников не впервые.