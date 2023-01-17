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Мощный пожар вспыхнул на центральном рынке в Нефтеюганске

Происшествия
Мощный пожар вспыхнул на центральном рынке в Нефтеюганске

Мощный пожар вспыхнул на центральном рынке в Нефтеюганске. ЧП в третьем по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 9:56 по местному времени (7:56 по московскому времени). Уточняется, что к моменту прибытия пожарных на место происшествия пламя охватило три торговых павильона.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров в течение получаса. По данным МЧС, 50 человек эвакуировались с рынка самостоятельно, никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

Ранее стало известно, что на западе Москвы загорелся частный деревянный дом. С него огонь перекинулся на стоящие по соседству трехэтажный кирпичный особняк и газовую котельную, сообщало РИАМО.
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