Berliner Zeitung: отправка танков на Украину станет исторической ошибкой Германии

В публикации отмечается, что немцы окажутся в опасной ситуации, если отправка тяжелых боевых машин будет одобрена правительством. Подчеркивается, что немецкие танки на поле боя будут ассоциироваться у россиян с Берлином и напомнят им о войне с фашисткой Германией, передает «ПолитРоссия».