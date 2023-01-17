Berliner Zeitung: отправка танков на Украину станет исторической ошибкой Германии

Германия рискует совершить историческую ошибку, если поддастся давлению со стороны США и решит передать свои танки Украине, пишет Berliner Zeitung.
В публикации отмечается, что немцы окажутся в опасной ситуации, если отправка тяжелых боевых машин будет одобрена правительством. Подчеркивается, что немецкие танки на поле боя будут ассоциироваться у россиян с Берлином и напомнят им о войне с фашисткой Германией, передает «ПолитРоссия».
Стоит подчеркнуть, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны союзников по НАТО, не торопится передавать украинской армии немецкую тяжелую технику. По словам экспертов, Берлин не хочет становиться мишенью.
«Он будет готов действовать только вместе с Соединенными Штатами. Поэтому обязательным условием для этого является то, что США также поставят Украине тяжелые танки», — сказано в статье.
Аналитики убеждены, что подобный шаг со стороны немецкого правительства поставит под угрозу население страны.
Ранее в Британии заявили, что отправка танков Украине сильно ослабит британские войска, передает RT.