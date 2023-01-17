Народную артистку СССР Инну Чурикову провожают в последний путь в Москве

Члены семьи, а также близкие и друзья народной артистки СССР Инны Чуриковой собрались 17 января в храме Христа Спасителя, чтобы проводить ее в последний путь.
Звезды фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и «Ребро Адама» не стало 14 января. Чурикова скончалась на 80-м году жизни от остановки сердца. За десять дней до этого актрису доставили в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Похороны знаменитости пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище города Москвы.
Ранее о смерти Чуриковой высказался народный артист России Николай Бурляев. По его словам, из жизни ушла любимица публики, профессионал своего дела и добрый человек.