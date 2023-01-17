Народную артистку СССР Инну Чурикову провожают в последний путь в Москве

Звезды фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и «Ребро Адама» не стало 14 января. Чурикова скончалась на 80-м году жизни от остановки сердца. За десять дней до этого актрису доставили в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Похороны знаменитости пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище города Москвы.