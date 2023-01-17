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«Коммерсантъ»: региональным чиновникам и депутатам рекомендовали не отдыхать за границей

Политика
«Коммерсантъ»: региональным чиновникам и депутатам рекомендовали не отдыхать за границей

Региональным чиновникам и депутатам порекомендовали не проводить отпуск на заграничных курортах. Ввести официальный запрет местные власти не могут, сообщил «Коммерсантъ».

Рекомендации появились «после нескольких громких скандалов» с отпусками чиновников на зарубежных курортах, говорится в публикации. Замглавы администрации Ульяновской области Алексей Преображенский, в частности отметил, что полномочий на такие запреты у глав регионов нет, но все чиновники осознают последствия нарушений рекомендаций.

Глава отделения «Единой России» в петербургском заксобрании Павел Крупник также отметил, что у запрета на выезд не может быть официальных оснований. Но каждый чиновник обязан отдавать отчет своим действиям и «вести себя прилично», считает он.
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