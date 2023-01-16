Экс-депутат Рады Олейник назвал «изменнические» заявления Арестовича «проявлением внутривидовой борьбы»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о начале сбора подписей за увольнение советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Парламентария возмутили высказывания последнего о том, что обрушение части дома в Днепре произошло по вине украинской ПВО, а не в результате прямого прилета российской ракеты.