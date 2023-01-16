Экс-депутат Рады Олейник назвал «изменнические» заявления Арестовича «проявлением внутривидовой борьбы»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о начале сбора подписей за увольнение советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Парламентария возмутили высказывания последнего о том, что обрушение части дома в Днепре произошло по вине украинской ПВО, а не в результате прямого прилета российской ракеты.
Корреспондент ФАН обратился к бывшему депутату Верховной рады Украины Владимиру Олейнику, чтобы узнать, почему Арестович высказал мнение, за которое его сейчас обвиняют якобы в государственной измене.
«Подрасслабился, очевидно, — считает экс-парламентарий. — Арестович же каждый день интервью раздает от имени украинской власти, да и в рейтингах поддержки населением страны занимает далеко не последнее место — ну и решил, видимо, сказать правду в кои-то веки!»
Собеседник ФАН подчеркнул, что высказывание Арестовича следует воспринимать как высказывание руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака — его непосредственного начальника.
«По всей видимости, среди украинских элит идет самая настоящая внутривидовая борьба, — считает Олейник. — Там каждый, включая, кстати, того же самого Гончаренко, старается попиариться на тему того, кто больший и наикрутейший патриот Украины!»
Экс-депутат Рады признался, что не может точно ответить, снимут ли Арестовича с занимаемой должности, как того требует Алексей Гончаренко.
«В те времена, когда на Украине была нормальная власть, я еще мог сказать с той или иной долей вероятности, что такого-то чиновника уволят, потому что он сморозил что-то ненужное, — заметил собеседник ФАН. — Но теперь, когда у власти в Киеве творческий коллектив «95 Квартала», я даже не могу делать сколько-нибудь достоверные прогнозы! Черт его знает, что этим клоунам взбредет в голову?»
Ранее ФАН писал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним емким словом описала заявления советника Зеленского Подоляка.