Академик РАВН Козин предлагает испытывать новейшие виды вооружений у границ США

Академик РАВН предлагает не обращать внимание на шумиху в западных СМИ по поводу испытания подводного носителя ядерного оружия «Посейдон». По его словам, Россия собирается испытывать не ядерное оружие, а всего лишь его носитель, на который не распространяются подписанные соглашения с американцами. «Посейдон» это морской подводный носитель ядерного оружия. Никто не имеет никакого права запретить нам испытывать его. Где хотим там и испытываем. Но, естественно, без ядерного оружия», — отметил Владимир Козин.