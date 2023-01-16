Академик РАВН Козин предлагает испытывать новейшие виды вооружений у границ США

Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» призвал Россию заставить страны НАТО остановить поставки тяжелых наступательных вооружений киевскому режиму.
Напомним, в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ пройдет встреча так называемых партнеров Украины, где будет обсуждаться позиция стран, представляющих Киеву тяжелое наступательное вооружение. Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин считает, что страны НАТО наращивают поставки вооружения киевскому режиму потому, что не боятся ответной реакции со стороны России.
«Натовские страны поставляют на Украину тяжелые виды смертоносных вооружений, и с каждым разом их качество растет, типы улучшаются, разнообразие расширяется по одной простой причине — мы не все делаем для того, чтобы они туда не поставлялись», — заявил Владимир Козин.
По его словам, Россия не отвечает на размещение тактического ядерного оружия вдоль наших границ, не отвечает на учения США и их союзников по НАТО с имитацией применения тактического ядерного оружия вблизи Калининградской области.
«Два десятка натовских аэродромов европейских государств готовы для того, чтобы американские тяжелые стратегические бомбардировщики использовали их в качестве дозаправки, подскока и следования дальше к российским рубежам. Американский тяжелый стратегический бомбардировщик Б-52H с территории Украины еще до нашей специальной военной операции приближался к Российской Федерации в районе Ростовской области на территорию до 20 километров. Те же самые американские тяжелые бомбардировщики бомбили учебными ядерными зарядами ракетами литовский полигон около Калининградской области. Они не боятся нас, потому что то же самое не происходит с нашей стороны на территории европейских государств, которые входят в НАТО, и территории континентальной части США», — пояснил Владимир Козин.
Не боятся Россию в НАТО также потому, что наша военная доктрина не предусматривает первого ядерного удара. Чтобы хоть как-то остудить воинственный пыл натовских генералов, эксперт предлагает внести в военную доктрину Российской Федерации положение о возможности нанесения первого ядерного удара по противнику.
«У американцев есть стратегия нанесения первого ядерного удара. В Великобритании то же самое: программы применения ядерного оружия у Великобритании и США абсолютно одинаковы. Франция немножко колеблется при Макроне открыто говорить, применит ли она ядерное оружие. Но все равно известно, что натовская страна Франция, имеющая и стратегическое, и тактическое ядерное оружие, может применить его против нас в первом ядерном ударе», — рассказал Владимир Козин.
Академик РАВН считает, что представители российской стороны по контролю над вооружениями должны придерживаться более жесткой позиции. По его мнению, в связи с нарастанием агрессии со стороны Запада на руководящие посты различных направлений по контролю над вооружениями должны быть назначены переговорщики, способные проводить жесткую политику в адрес наших оппонентов.
«В МИДе руководители этих направлений должны подбираться очень тщательно, потому что американцы нас обманывают и постоянно будут нас обманывать», — отметил Владимир Козин.
Академик РАВН предлагает не обращать внимание на шумиху в западных СМИ по поводу испытания подводного носителя ядерного оружия «Посейдон». По его словам, Россия собирается испытывать не ядерное оружие, а всего лишь его носитель, на который не распространяются подписанные соглашения с американцами. «Посейдон» это морской подводный носитель ядерного оружия. Никто не имеет никакого права запретить нам испытывать его. Где хотим там и испытываем. Но, естественно, без ядерного оружия», — отметил Владимир Козин.
Член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что России необходимо немедленно перейти к практике ответных действий на поставки натовскими странами вооружений киевскому режиму. Начать, по его мнению, необходимо с ударов по транспортным артериям, по которым вооружение поставляется на Украину.
«Нам нужно воспретить поставки любого вооружения в зону боевых действий с Запада. Надо нанести удары по железнодорожным узлам на западной границе Украины с Польшей, по тоннелям и по мостам», — заявил Виктор Соболев.
Эксперт не считает применение ядерного оружия выходом из конфликта на Украине и из противостояния с НАТО в целом. По его словам, в ядерной войне не будет победителей. А чтобы успешно противостоять западной военной машине, необходимо постоянно развивать обычные вооруженные силы России до такого уровня, чтобы они были способны отразить агрессию любого геополитического противника без использования ядерного оружия, отметил Виктор Соболев.