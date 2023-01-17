Жалобы жителей Пушкина на ветхий мемориал ВОВ никто не слышит

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» — эти слова из песни к кинофильму «Офицеры» как нельзя лучше дают понять, насколько особое место в истории русского народа занимает Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Неважно, сколько времени пройдет, потомки будут помнить события тех лет.
Одной из самых трагических страниц того времени стала блокада Ленинграда. Именно поэтому сохранение памяти о подвиге предков имеет особое значение для петербуржцев, но, к сожалению, не для всех, как это можно увидеть из истории, рассказанной редакции ФАН общественным деятелем Олегом Плотниковым.
Вот уже десять месяцев этот человек пытается добиться реконструкции мемориала «Никто не забыт, Ничто не забыто», расположенном на улице Генерала Хазова в городе Пушкин. В марте 2022 года памятный знак подвергся акту вандализма. Тогда житель города решил бить тревогу, но обращение к местным властям так и не дало никакого результата.
«Я записался на прием к главе администрацию города Пушкин. Пришел, мне наобещали, что наведут порядок, будут каждую неделю возлагать цветы, но, как обычно, ничего не сделали. Обещали повесить камеры видеонаблюдения, чтобы подобных актов вандализма больше не было. Прошло десять месяцев — ни одной камеры нет», — рассказал Олег Плотников.
По его словам, никакого эффекта не было и от обращения к губернатору Санкт-Петербурга. На его заявление через месяц пришел сухой бюрократический отказ.
«Пришлось записаться на прием к АлександруБеглову, но в приеме мне было отказано. Прислали письмо, что сейчас не та ситуация, когда-нибудь может быть. Так никакого результата и не было», — посетовал житель города Пушкин.
В конце концов Олегу Плотникову удалось передать все собранные им материалы, касающиеся мемориала, помощнику Президента Российской Федерации Владимиру Мединскому. Петербуржец предложил установить на месте мемориала памятник освободившему город Пушкин 24 января 1944 года командиру 110 стрелкового корпуса генералу-лейтенанту Хазову Ивану Васильевичу. Уже вскоре после этого дело сдвинулось с мертвой точки. По его словам, сотрудники комитета по благоустройству Пушкинского района пригласили общественного деятеля на два совещания. Вскоре ему сообщили, что уже со дня на день решение будет принято лично губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Каково же было удивление Олега Плотникова, когда он абсолютно случайно увидел по телевизору сюжет как раз на эту тему.
«Я вижу в новостях, что Беглов подписывает решение по этому вопросу с какой-то девушкой, которую сняли со спины: не указано ни фамилии, ни имени, ни отчества. Как это назвать? Подставили абсолютно постороннего человека, который никакого отношения к этому делу не имеет. После этого со мной прекратили всякие контакты. Я еще раз обращался к Владимиру Мединскому, опять давали указания, но уже ни на какие контакты власти города со мной не идут», — сообщил общественный деятель.
Как он заявил, власти города нередко ссылаются на отсутствие денег на проведение тех или иных работ. Однако, на его взгляд, на фоне проведения СВО недопустимо не уделять должного внимания сохранению памяти о подвиге наших предков. Особенно, учитывая то, как расходуются даже те средства, которые все же выделяются на эти цели.
«Администрация города Пушкин закупила новые баннеры, повесила, но их не закрепили. Буквально через неделю они превратились в ужасные тряпки, которые болтались на ветру. Сейчас их какими-то веревочками позорными примотали, как могли. Конечно, все жители возмущены, особенно, на фоне того, что осталось две недели до годовщины снятия блокады Ленинграда. Конечно, это ужасно и нужно принимать срочные меры», — призвал общественный деятель.
Олег Плотников также обратил внимание и на общее состояние мемориала. По его словам, к настоящему моменту он уже находится в плачевном виде.
«Посмотрите, с обратной стороны все прогнило. Все конструкции прогнили. Баннеры были оторваны, перевернуты и болтались на ветру. Было страшно смотреть, сердце кровью обливалось. Обещали возлагать цветы каждую неделю. Никто не принес и цветочка», — поведал житель города Пушкин.
Мы обратились в администрацию района и города в надежде получить ответы по ситуации с мемориалом, которая длится уже без малого год. На момент публикации материала ответ получен не был.
С общественным деятелем согласны и местные жители. Как рассказал Олег Плотников, ему регулярно звонят ветераны Великой Отечественной войны и сетуют на ветхость и не ухоженность мемориала. Впрочем, его нынешнее состояние тревожит не только героев военных лет.
«Мне не нравится состояние мемориала. Сейчас немного подштопали, а так все это болталось. Можно было и получше ухаживать, и следить за этим».
«Хотелось бы, что-нибудь получше, монументальнее. Тем более, здесь шла передовая оборона на Кузьминке. У меня тут родители жили до войны»
«Нужно обновить. Тем более Хазов освобождал Пушкин», — сказал житель города Пушкин Владимир Боричев.
Олег Плотников призывает власти Северной столицы наконец обратить внимание на мемориал и вспомнить, что уже через год Санкт-Петербург будет встречать 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда.