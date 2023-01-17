Жалобы жителей Пушкина на ветхий мемориал ВОВ никто не слышит

В конце концов Олегу Плотникову удалось передать все собранные им материалы, касающиеся мемориала, помощнику Президента Российской Федерации Владимиру Мединскому. Петербуржец предложил установить на месте мемориала памятник освободившему город Пушкин 24 января 1944 года командиру 110 стрелкового корпуса генералу-лейтенанту Хазову Ивану Васильевичу. Уже вскоре после этого дело сдвинулось с мертвой точки. По его словам, сотрудники комитета по благоустройству Пушкинского района пригласили общественного деятеля на два совещания. Вскоре ему сообщили, что уже со дня на день решение будет принято лично губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Каково же было удивление Олега Плотникова, когда он абсолютно случайно увидел по телевизору сюжет как раз на эту тему.