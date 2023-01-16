События на Украине к 21:00 16 января: визит главы ОБСЕ в Киев, в ДНР полностью освобожден поселок Соль

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона не трогают местных жителей, которые ожидают прихода украинских военных. По его словам, такая категория людей действительно есть, но никаких преследований в их отношении не ведется. При этом он добавил, что причастных к экстремизму граждан и их осведомленных родственников выселяют на территорию, подконтрольную Киеву. Данная мера не распространяется на преступников — их судят в соответствии с законом.