Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 16 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении союзные силы продолжали вести наступательные действия. Совокупные потери ВСУ в зоне боевых действий составили около 205 военнослужащих, большое количество техники.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией союзных сил уничтожены склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), ангар с военной техникой Нацгвардии Украины в Запорожской области, а также 79 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 101 районе.
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30 в ДНР, а также гаубицы «Мста-Б», «Акация», «Гвоздика» в Запорожской и Херсонской областях. В Донбассе уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также 7 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Запорожская область
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона не трогают местных жителей, которые ожидают прихода украинских военных. По его словам, такая категория людей действительно есть, но никаких преследований в их отношении не ведется. При этом он добавил, что причастных к экстремизму граждан и их осведомленных родственников выселяют на территорию, подконтрольную Киеву. Данная мера не распространяется на преступников — их судят в соответствии с законом.
Вопрос с выплатой материнского капитала в Запорожской области будет решен к февралю, сообщил Балицкий. Он отметил, что сейчас проводится верификация списков на получение такой помощи.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил часть подразделений с Запорожского направления предположительно в район Бахмута.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка, Гольмовский, Горловка, Еленовка, Широкая Балка, Зайцево.
В результате атак в Калининском районе Донецка получили ранения 4 мирных жителя, под обстрел попали здание торгового центра, СТО и многоквартирные дома, а также маршрутное такси. В Макеевке нанесен ущерб административному корпусу шахты имени Ленина, поврежден жилой дом. В Еленовке также пострадала жилая застройка.
Военный корреспондент Ярем сообщил, что отряды ЧВК «Вагнер» полностью освободили поселок Соль в окрестностях Соледара. Он также рассказал о тяжелых боях за Клещеевку под Бахмутом — ВСУ оказывают наступающим подразделениям «оркестра» ожесточенное сопротивление.
ЛНР
В Сватово на разрушенном складе обнаружены и изъяты более 6 тысяч патронов различного калибра. Как сообщили в МВД ЛНР, проводится проверка.
Еще один схрон был найден в Перевальском районе. Из нежилого дома в одном из населенных пунктов изъяты автоматы, гранатометы, тротил и более тысячи патронов.
Газоснабжение Лисичанска восстановлено на 100%, сообщила глава предприятия «Горгаз» Наталья Вашуйко. Она отметила, что украинские военные при отходе целенаправленно уничтожили газовую инфраструктуру, снабжение не велось с 26 мая. За прошедшее время работу сетей удалось полностью восстановить.
Украина
Аварийные отключения электроэнергии были введены в 5 областях из-за возросшего дефицита мощности в энергосистеме Украины. По информации «Укрэнерго», причиной нехватки стало снижение производства энергии, ситуацию также осложняют порывистый ветер и обледенение проводов.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что на Украине могут увеличиться сроки отключения света из-за массированных обстрелов, произведенных накануне.
Власти Ровненской области Украины сообщили, что в зоне Ровенской АЭС возле города Вараш каждый день усиливают защитные меры — в частности, противовоздушную оборону.
Представители компаний «Днепрогаз» и «Харьковгаз» сообщили о попытках рейдерского захвата. Утверждается, что чиновники «Нафтогаза» пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. В открытых обращениях они призвали мировое сообщество обратить внимание на незаконность действий «Нафтогаза».
СМИ сообщили, что в украинских вузах вводят контроль за соблюдением языкового закона. Руководители учебных заведений должны ознакомить сотрудников с рекомендациями языкового омбудсмена, где значительное внимание уделено введению штрафов за неиспользование украинского языка.
Примечательно, что в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что говорит с детьми на русском.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича после его заявлений о причине обрушения части жилого дома в Днепропетровске. 14 января советник главы Офиса президента Украины сообщил, что причиной трагедии стала работа украинской ПВО.
Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи на сумму 18 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш в размере 3 миллиардов евро будет направлен Киеву уже 17 января.
В Киев прибыл глава МИД Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи. В программе визита — встречи с украинскими политиками для обсуждения вопросов безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече контактной группы по поддержке Украины на базе Рамштайн в Германии 20 января. Встречу будет проводить министр обороны США Ллойд Остин, она будет посвящена вопросам безопасности НАТО и продолжающемуся украинскому кризису.
Глава Минобороны Болгарии Николай Милков заявил, что ничего не знает о партии самолетов Су-25, которые, по утверждениям СМИ, были проданы в страны НАТО для дальнейшей передачи Украине.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий в Берлине призвал Правительство Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки.
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна намерена провести поставки американской зенитно-ракетной системы NASAMS Киеву как можно скорее. Она добавила, что передача ЗРС и амуниции для ВСУ может быть произведена несколькими отгрузками.