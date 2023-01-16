Писатель Игорь Панин: Зачем запрещать запрещенное?

Публицист, поэт и охотник Игорь Панин про непродуманные инициативы по ограничению оборота гражданского оружия в России.
Уже не помню, сколько на моей памяти было этих всплесков активности в Сети относительно оружейного законодательства. Порой это происходило из-за удачно сделанных вбросов, а иной раз в связи с очередным завинчиванием гаек (послаблений что-то не припоминается) законниками. И тут же – яростные дискуссии, крики, оскорбления. Пора бы уже, наверное, выдавать людям удостоверения адекватности для участия в подобных спорах. Потому что сил больше нет терпеть смехотворные, а порой просто безумные предположения и предложения отдельных товарищей. И ладно бы это были анонимные деятели из интернетных дебрей с двумя десятками подписчиков и полупустыми аккаунтами. Но порой это люди с немалой аудиторией, широко читаемые, а такие вещи не могут не огорчать.
Вот вновь начался психоз в Telegram относительно того, нужно ли смягчать в стране оружейное законодательство. Все предсказуемо – люди из «органов» обычно за ужесточение; у них это профессиональное – чем меньше у гражданских на руках оружия, тем меньше с ним эксцессов а, соответственно, работы у людей в погонах. Гражданские же, обычно те, кто с оружием дела не имел, требуют немедленного послабления законодательства и чуть ли не выдачи всем поголовно короткоствола. Истина, как известно, обычно находится где-то посередине. Но я уже столько раз читал подобные препирательства, что наизусть знаю все основные аргументы той или иной стороны. Мало того, я и сам не раз писал в профильных изданиях об оружии и порой некоторые из общеизвестных фактов в своих текстах использовал.
Поэтому, как вы понимаете, меня мало чем можно удивить. Но вот некий активный гражданин, военный волонтер, управленец и прочая, и прочая вдруг берет да и заявляет:
«…у оружия есть психология, которая заложена в его назначении. У охотничьего/спортивного оружия – охота или спорт, у травмата – нападение или оборона, у «помповика» – почувствовать себя гангстером или терминатором…»
Хоть стой, хоть падай. И можно было бы посмеяться, но количество подписчиков у этого человека в Telegram – около 70 тысяч. И наверняка найдутся те, кто примет это все за чистую монету. Ну, раз человек пишет, то, стало быть, знает, и если утверждает, что помпа для гангстеров или терминаторов, то, наверное, так оно и есть… А это не так, совсем не так.
Помпа – прежде всего охотничье оружие. Изначально охотничье. Которое до сих пор активно используется на охотах во всем мире. Да, в США или Канаде охотника чаще можно встретить с помпой, чем с двустволкой, у нас же – наоборот. Но при этом даже в России мы обнаружим не самую малую группу добытчиков, которые отдают предпочтение помповикам, особенно исполненным в охотвариантах. Обо всем этом я подробно писал еще 6 лет назад в №5 журнала «Охота и рыбалка». Но ведь и не только я. Материалов – масса. Неужели человек, претендующий на роль специалиста по такому вопросу, не удосужился изучить материалы, коими забит интернет? Считать помпу оружием для гангстеров – это, извините, надо застрять сознанием где-то в 90-х, когда такое оружие нередко и покупали после просмотра зарубежных боевиков.
Но с тех пор много чего изменилось в нашей стране, в том числе и по части восприятия назначения того или иного оружия. Если в 90-е нам действительно не хватало базовых знаний и подлинного вкуса (читай – эстетики), то теперь все это есть. Не нужно специально изучать вопрос, обложившись справочниками – достаточно просто быть в теме. И да, я говорю то, о чем знаю не понаслышке, имея дома как нарезное в разных калибрах и системах, так и гладкоствольное оружие. Есть у меня и помпа итальянского производства – Fabarm SDASS. А был когда-то и американский классический помповик Remington 870. Кстати сказать, американская помпа была едва ли не самым добычливым моим оружием на охотах.
Но читаю дальше и не перестаю удивляться. Человек считает, что помповое оружие вообще нужно запретить в нашей стране. Основания? Он намекает, что с ним чаще устраивали нападения на учебные заведения. Тогда с еще большим основанием можно запретить кухонные ножи – это самое частое орудие убийства в нашей стране. Кстати, чего запрещать помпу, когда ее теперь не разрешают брать как первое ружье? В связи с недавними изменениями в законодательстве, охотник, впервые покупающий оружие, не может приобрести магазинный дробовик, к которым относятся помпы и полуавтоматы. Стаж нужен. Опять же – у меня такое впечатление, что товарищ просто не знает о данном факте, выступая за бесполезный (теперь уже) запрет.
Что же касается использования помпы гангстерами или психопатами (добавим в список для ровного счета полицейских и военных), то это объясняется очень просто – данное оружие относительно дешево, при этом надежно. Но если мы запретим помпу для своих граждан, то те же самые психопаты после обретения стажа начнут покупать и использовать недорогие полуавтоматические гладкостволы – Сайгу, Вепрь, или подберут себе что-то из простеньких турецких дробовиков. На рынке хватает моделей. И что потом, запретим продавать и полуавтоматы? Но начав запрещать, мы уже не остановимся. И чем больше вот таких неадекватных запретов будет – тем тяжелее придется добропорядочным гражданам, вознамерившимся обзавестись огнестрелом для охоты, спорта или самообороны. А помпа, кстати, наиболее удачный вариант для многозарядного дробовика в плане освоения общестрелковых навыков.
Ни с кем не хочется сейчас спорить (ну сколько можно годами – и все об одном и том же?!), а вот обратиться напрямую к участникам баталий желание возникает. Граждане, лучше все-таки проверять информацию, изучать вопрос до вступления в дискуссии. Давайте начнем руководствоваться принципом, что главное – это сказать что-то умное и полезное, а не просто поучаствовать в говорильне, заявив о себе. Поверьте, те самые люди, которые влияют на изменение законодательства, порой очень внимательно читают такие споры в интернете. И видя что-то подобное, делают выводы о нас обо всех. Что с нами можно не считаться, раз мы мало чего понимаем, но при этом легко соглашаемся на очередные запреты. А мы потом сидим и удивляемся – чего это они? А того.
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