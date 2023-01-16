Писатель Игорь Панин: Зачем запрещать запрещенное?

Ни с кем не хочется сейчас спорить (ну сколько можно годами – и все об одном и том же?!), а вот обратиться напрямую к участникам баталий желание возникает. Граждане, лучше все-таки проверять информацию, изучать вопрос до вступления в дискуссии. Давайте начнем руководствоваться принципом, что главное – это сказать что-то умное и полезное, а не просто поучаствовать в говорильне, заявив о себе. Поверьте, те самые люди, которые влияют на изменение законодательства, порой очень внимательно читают такие споры в интернете. И видя что-то подобное, делают выводы о нас обо всех. Что с нами можно не считаться, раз мы мало чего понимаем, но при этом легко соглашаемся на очередные запреты. А мы потом сидим и удивляемся – чего это они? А того.



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