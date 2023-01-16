Российские родители публично назвали тех, кто продвигает ЛГБТ-идеологию в стране

Депутат МО Краснознаменское Виталий Вышкварцев рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как книготорговые сети «Буквоед» и «Читай город» стали распространителями ЛГБТ-пропаганды в России.
Роскомнадзор за месяц после подписания закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ передал онлайн-кинотеатрам претензии к семи фильмам, в которых усматриваются признаки таковой. Ранее в России возбудили первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ — нарушителем стало книжное издательство Popcorn Books.
Депутат муниципального образования Краснознаменское (МО) и лидер родительского движения Виталий Вышкварцев уточнил, что в отношении Popcorn Books УМВД Гольяново Москвы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.21 «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений смены пола» и по статье 21 «мелкое хулиганство».
Пытаясь выяснить, кто является бенефициаром этого издательства, депутат выяснил, что за ним стоят люди, которые во многом определяют издательскую политику в РФ. По его словам, учредителем Popcorn Books является петербургский предприниматель Денис Котов, а это издательство входит в большую книготорговую структуру Олега Новикова, который является учредителем магазинов «Буквоед» и «Читай город».
«Это большая книжная империя, и Popcorn Books являются ее частью», — рассказал Виталий Вышкварцев.
Олег Новиков, по словам депутата, является членом Российского книжного союза — крупной некоммерческой корпоративной организации, которая объединяет библиотеки, меценатов и издателей с целью защиты их интересов. И распространение книг, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, бросает тень на уважаемую организацию, считает депутат. А в организацию входят такие уважаемые люди, как министр просвещения РФ Сергей Кравцов и депутат Госдумы Александр Хинштейн, благодаря которому антисодомитский пакет, собственно, и был принят, отметил Виталий Вышкварцев.
«У меня после этого исследования возникает больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, мы делаем смелые заявления, принимаем законодательные меры на уровне Госдумы, Совета Федерации РФ, президент утверждает в 2021-м году Стратегию национальной безопасности, в прошлом году 809-ым указом мы, наконец-то получаем закрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, но получается, что в эту цепочку входят выше озвученные уважаемые лица», — недоумевает депутат.
По его мнению, деятельность издательств Popcorn Books и «Индивидуум Принт», магазинов «Буквоед» и «Читай город», распространяющих их книги, противоречит принципам, которые провозглашены уставом Российского книжного союза. При этом главными положениями устава является «объединение представителей культурного образовательного научного сообщества в целях духовного оздоровления России, консолидация усилий книжного сообщества, направленных на развитие отечественного книжного отрасли, и содействие снижению социальной напряженности».
«Но, послушайте, разве публикации книг ЛГБТ могут снижать социальную напряженность, духовно оздоровлять Российскую Федерацию?», — спрашивает Виталий Вышкварцев.
Директор автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина считает особенно возмутительным то, что ЛГБТ-пропаганда ведется с прилавков книжных магазинов, целевой аудиторий которых является российская молодежь.
«Наименование “Буквоед” — понятно, что это не для взрослых. Тот же самый Popcorn Books, по своей сути, направлен на определенную целевую аудиторию — на наших подростков», — заявила Надежда Жилина.
Виталий Вышкварцев согласен с коллегой. По его словам, люди взрослые, для которых период юношеского максимализма является пройденным этапом, редко подвергают воздействию ЛГБТ-пропаганды. Но молодые люди с легкостью попадают в ее сети, потому что идеологи ЛГБТ-движения активно эксплуатируют их желание самовыразиться, отметил он.
Депутат МО Краснознаменское считает, что случай с книгоиздательским бизнесом Олега Новикова должен стать прецедентом в практике правоприменения закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По его мнению, Российский книжный союз, так же как и другие экспертные организации, мог бы подключиться к проведению некоммерческой общественной экспертизы литературных произведений на предмет наличия в них элементов ЛГБТ-пропаганды. При грамотном подходе эксперты союза, по его мнению, без труда могли бы находить их, также как это происходит в случае с пропагандой нацизма и других запрещенных законами РФ идеологий.
Юрист считает напрасными опасения, что преследоваться могут все авторы, которые упоминают ЛГБТ-тематику. По его словам, если автор формирует отрицательное отношение к деструктивным идеологиям, то это не является пропагандой.
«Если мы, например, в научно-исследовательских целях или в художественных говорится об этом в негативном ключе, то здесь пропаганды нет», — пояснил Виталий Вышкварцев.
Пропагандой, по словам депутата, является именно формирование позитивного образа ЛГБТ-движения. К пропаганде относится также просветительская деятельность, когда, например, на семинарах кто-то рассказывает о том, что мы неправильно понимаем ЛГБТ-идеологию, ее символы, и пытается доказать, что на самом деле ничего деструктивного в ней нет, отметил Виталий Вышкварцев.