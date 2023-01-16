Российские родители публично назвали тех, кто продвигает ЛГБТ-идеологию в стране

Депутат МО Краснознаменское считает, что случай с книгоиздательским бизнесом Олега Новикова должен стать прецедентом в практике правоприменения закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По его мнению, Российский книжный союз, так же как и другие экспертные организации, мог бы подключиться к проведению некоммерческой общественной экспертизы литературных произведений на предмет наличия в них элементов ЛГБТ-пропаганды. При грамотном подходе эксперты союза, по его мнению, без труда могли бы находить их, также как это происходит в случае с пропагандой нацизма и других запрещенных законами РФ идеологий.