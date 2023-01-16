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МИД России сообщил о переносе диалога Лаврова с иранским коллегой

Политика
МИД России сообщил о переносе диалога Лаврова с иранским коллегой

Диалога, который должен был состояться между руководителем российского МИД Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, в запланированный день не будет. Об этом стало известно 16 января.

Напомним, что два дипломата планировали переговорить 17 января. Однако во внешнеполитическом ведомстве России сообщили, что дата переговоров изменилась и они пройдут позже. Уточняется, что перенести сроки беседы согласились обе стороны.

Ранее в иранском МИД заявили, что партнерские связи между Москвой и Тегераном основаны на общих интересах двух государств. При этом их сотрудничество не нацелено на третьи страны.
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