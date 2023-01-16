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Леонков объяснил, почему Ламбрехт вынудили покинуть пост министра обороны ФРГ

Армия
Леонков объяснил, почему Ламбрехт вынудили покинуть пост министра обороны ФРГ

Кристину Ламбрехт вынудили оставить пост министра обороны ФРГ из-за ее несговорчивости в вопросах поставок оружия Украине.

Таким мнением поделился военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что Ламбрехт активно критиковали на Западе из-за нежелания передавать вооружение украинской армии. Аналитик отметил, что кадровые перестановки в немецком минобороны связаны с предстоящей встречей глав военных ведомств стран НАТО.

«Отставка министра обороны Германии – одно из знаковых событий, потому что она всячески сопротивлялась поставкам тяжелой техники на Украину», — объяснил он.

Леонков добавил, что сейчас Польша и Британия продвигают поставки на Украину танков Leopard и Challenger. Он уверен, что эти действия США поставят в пример Германии и остальным членам военно-политического блока.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке. Решение о преемнике будет принято в ближайшее время, передает RT.
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